鄭明典指出，台中、新竹今年春雨偏在河川下游平地，因此2地區的水情壓力特別大。（圖擷自鄭明典臉書)

這一波乾旱缺水，全台陷入乾著急的窘境，鎮瀾宮日前舉辦祈雨法會、經濟部長王美花也說竹科考慮鑿井。台灣雨水主要靠春雨、梅雨和颱風，此嚴峻水情是否能在春雨期得到紓解？氣象局長鄭明典表示，今年只能先期待5月梅雨季，至於3月的春雨，台南、高雄本來就不多，而台中、新竹「今年春雨偏在河川下游平地」，不在上游的集水區，導致台中、新竹的水情壓力特別大。

今年旱象如此危急，鄭明典在臉書上頗有感觸地說，氣候告訴我們一件事，就是生物界或人類的行為，常常會「自然」的調適到氣候給的資源！譬如春雨，台南、高雄春雨不明顯，本來就不期望太多雨。但是新竹和台中氣候上是有春雨的訊號，春雨雖不大，但在乾季中可以紓緩用水壓力。不幸的是，今年春雨偏在河川下游平地，所以讓新竹和台中先感受到壓力。春雨不下在上游的集水區，自然水庫就無法儲存蓄水，而陷入乾涸見底的危機。

觀察台灣近30年的雨量分布圖可知，春雨較明顯出現在台北和新竹，其次是台中，再來才是台南、高雄；但在梅雨的分布上則反轉，以高雄、台南最多，其次是台中，最後是台北、新竹。從這2個指標來看，新竹、台中的水情皆非常不妙，這也難怪中央政府著急不已，要靠舉辦祈雨法會和鑿井來抗旱。

(中時新聞網)