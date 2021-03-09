新北市今公布2020年食品、化妝品、藥物違規廣告裁罰狀況，共開罰945件、4077萬餘元，金額較前年暴增2倍，且許多產品都是榜上有名的常客，如「愛適新13配方晶亮有神組」誆稱盲人吃了可以恢復視力，累計開罰204萬，知名產品「台塑生醫益生菌健康舒暢專案」，也因廣告誇大不實遭罰96萬。

新北市衛生局副局長許朝程今舉辦記者會指出，去年共開罰945件違規廣告、4077萬2000元，皆以宣稱醫療效能及誇大不實最大宗。值得注意的是，疫情造成宅經濟大夯，電視違規廣告案件比例超過一半，首度超越網路案件，前3名為東森、momo、 ViVa購物台。

食品宣稱醫療效能違規部分，幾乎年年上榜的誠漢公司罰不怕，其產品「宮廷秘方仙楂烏梅降火祛濕茶」，誆稱清血止瀉、預防靜脈栓塞、鎮痛抗腫瘤，涉嫌誇大不實，被開罰150萬；該公司去年共被罰570萬元，列居第一。

此外，「台塑生醫益生菌健康舒暢專案」宣稱預防肺炎、大腸癌、痔瘡、排除體內毒素200％、吞噬並防止病毒入侵225％，其廣告公司「守喜公司」被罰96萬；該公司去年累計裁罰高達440萬，列居第2。

以葉黃素聞名的「愛適新13專利BCB配方晶亮有神組」產品，號稱全盲者吃了可恢復視力，讓視神經再生350％、視網膜修復375％、降低視網膜病變420％，涉嫌誇大不實，廣告公司「富家利公司」被累計開罰204萬；該公司去年累計裁罰高達440萬，列居第3。

化妝品廣告違規部分，首位是明洞公司共裁罰96萬，德喜公司50萬居次，第3是芳香小舖公司36萬。全年罰最多前2名產品也是德喜的「日本髮之泉育毛權威毛髮濃粹精華」及「義大利Fillerina無針玻尿酸去皺神器」宣稱「復活毛母細胞增加髮量350％、增生黑色素幹細胞分泌提升290％」及「7天除皺、30天整臉拉提」。

最網路上小有名氣的即以肌之名工作室，產品裸光緊緻面膜，宣稱「縮小毛孔、鎮定退紅、改善痘痘、抗氧化」，同樣涉嫌虛偽誇大遭開罰。

許朝程提醒，商家販售前務必先了解廣告相關法規，對於產品含冬蟲夏草、天麻等中藥材成分，應提高警覺是否應以中藥規範，以免誤認為食品而刊登販售。也提醒民眾，凡廣告太過誇大千萬勿輕信，對於號稱「潤肺、活血」等涉及中藥材效能的產品，應慎選來源。

(中時 )