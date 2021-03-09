大陸葡萄酒行業希望通過進一步降低稅負加速自救。張裕董事長周洪江、天明集團董事長姜明2位葡萄酒行業人士日前提出建議減免大陸葡萄酒消費稅。面對進口葡萄酒的衝擊，中國葡萄酒行業的銷量已經連降5年，2020年疫情之中行業再受創觸底，在業內看來，關鍵時刻減免消費稅可以緩解國內葡萄酒企業的危機。

據周洪江統計，進口葡萄酒在大陸市場佔有率正在不斷提升，從2015年32％左右上升至2020年的約60％，這也導致中國葡萄酒生存空間被大幅擠壓。

在業內看來，造成大陸自產葡萄酒市場持續萎縮的原因很多，其中既有產業起步較晚、企業體量相對偏小、大陸消費者認可度不高等多重因素，但認為更重要的是國內外葡萄酒企業處於不平等競爭的地位。

姜明舉例，國際的主要葡萄酒產國均把葡萄酒列為農產品，享受農產品補貼和稅收政策，比如智利葡萄酒的增值稅為19％，但大陸國內銷售消費稅只有1.5％，出口退稅19％；法國徵收19.6％的增值稅，酒精稅每瓶2.7歐分；澳洲徵收商品及服務稅10％，但出口葡萄酒不必繳納。

相比之下，大陸葡萄酒企業需要繳納10％的消費稅、13％的增值稅等，也給酒企帶來了很大的壓力。

根據第一財經報導，近年大陸國內葡萄酒市場持續發展，已成為全球第五大葡萄酒消費國，但大陸自身的葡萄酒卻在市場中節節敗退，行業上游的種植業也受到波及和衝擊。

尤其2020年疫情之後，大陸葡萄酒行業面臨更艱難的環境。根據大陸國家統計局數據顯示，2020年的全國規模以上葡萄酒生產企業，完成釀酒總產量41.33萬千升，年減幅6％。

另外130家規模企業中虧損企業40個，企業虧損面為30.77％；全年累計銷售收入100.21億元（人民幣，下同），與上年同期相比下降29.82％；累計實現利潤總額2.59億元，與上年同期相比下降74.48％。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(旺報 )