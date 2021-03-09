水庫的儲水量不佳愈來愈嚴重。（盧金足攝）

水情吃緊，台中市長盧秀燕9日表示，大家很關心抗旱議題，其實去年十月已經發現不對勁，立即舉行旱災災害緊急工作會議，升級成立旱災災害應變中心，現在看起來旱象還是相當的嚴重，為了做最壞的打算、最好的準備，與中央決定在下周在帝國糖廠星泉湖與中央舉行抗旱演練會議，實際演練高地臨時供水站取供水作業、建築工地地下水經移動式淨水設備處理後的民生使用水、醫療院所緊急供水等三項演練，呼籲市民飲食方面使用自來水，清掃清潔改用回收次級，大家共體時艱節約用水。

人助、天助。盧秀燕七日出席大甲鎮瀾宮祈雨儀式，但目前缺水危機還未解除，盧秀燕說，去年十月十四日，她與中央水利署副署長視察台中非常重要的水源石岡水壩，水情不佳愈來愈嚴重，市府去年十月廿七日率先升級成立旱災災害應變中心，去年底及今年一月、二月都有舉行抗旱會議，不過現在看起來旱象未見緩和。。

她強調，為了做最壞的打算，做最好的準備，台中市府與中央那決定在下周舉行抗旱的演練會議，當前主要是開源節流以及調配三個方式來進行節水抗旱作業。

開源方面，台中市有六處水資源回收中心、回收水，包括施作在公園道路、清掃等等之類，台中有七十處的新建建築工程工地，工地在挖的過程中會產生地下水，透過淨水設備可以提供十五噸的民生用水，可以飲用的乾淨用水，另外，也跟經濟部規畫試辦淨水設施每天可以提供五百噸的用水。

盧秀燕表示，在節流方面，工業用戶從二月廿五日開始，節水的規定從百分之十七提升到百分之十一，民生用水也有夜間減壓供水，本來是只有夜間減壓供水，現在改成全日減壓供水。

台中市配合中央區域的供水調度，呼籲市民朋友們節約用水用水，在飲食方面使用自來水，但是在清掃清潔方面改用次級水，包括六處水資源中心所提供，及七十處左右的建築工地等等地下水。

(中時 )