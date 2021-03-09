黑芝麻青葱脆餅看的到粒粒飽滿的黑芝麻，即日起一連4天提供試吃。（陳淑娥攝）

台中市大安區農會盛產優質青蔥，農會推出青葱脆餅後大受青睞後，更結合台南市西港區農會黑芝麻，研發具營養的黑芝麻青葱脆餅，口感豐富且帶層次性的風味。農會表示，今起一連4天在農會各據點門市提供試吃活動，歡迎民眾前往品嘗。

因應社會大眾對休閒伴手食品多元化選擇，大安區農會9日於飛天豬生活館舉行蔥師傅系列黑芝麻青葱脆餅新品發表會。

大安區農會總幹事蔡建宗指出，優質產銷履歷青葱加上台灣在地西港區農會黑芝麻，研發出黑芝麻青葱脆餅，搭配現代都會生活型態，更以「輕食餅乾」定位鏈結產品來達到加值效益，伴手禮開發以大安區農會葱師傅品牌為主導，堅持「三安、四不、一堅持」保證。

蔡建宗表示，大安溪、大甲溪從大安區出海，形成肥沃的雙溪沖積土，它是青葱、芋頭、水稻等農作物的優質生長基地。不過，一群長年埋首於葱田的葱農，更是大安葱優良品質推手，這群人統稱為「葱師傅」。

大安區農會指出，青葱脆餅是與通過HACCP及ISO22000認證的食品公司合作製造的可口香脆餅乾， 即日起至12日止一連4天農會各據點門市提供黑芝麻青葱脆餅試吃活動，數量有限，歡迎各位民眾前來品嚐，活動相關訊息請洽飛天豬生活館：04-26712229＃42林先生或臉書搜尋： 飛天豬．安農。

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