台中市大安區農會盛產優質青蔥，農會推出青葱脆餅後大受青睞後，更結合台南市西港區農會黑芝麻，研發具營養的黑芝麻青葱脆餅，口感豐富且帶層次性的風味。農會表示，今起一連4天在農會各據點門市提供試吃活動，歡迎民眾前往品嘗。
因應社會大眾對休閒伴手食品多元化選擇，大安區農會9日於飛天豬生活館舉行蔥師傅系列黑芝麻青葱脆餅新品發表會。
大安區農會總幹事蔡建宗指出，優質產銷履歷青葱加上台灣在地西港區農會黑芝麻，研發出黑芝麻青葱脆餅，搭配現代都會生活型態，更以「輕食餅乾」定位鏈結產品來達到加值效益，伴手禮開發以大安區農會葱師傅品牌為主導，堅持「三安、四不、一堅持」保證。
蔡建宗表示，大安溪、大甲溪從大安區出海，形成肥沃的雙溪沖積土，它是青葱、芋頭、水稻等農作物的優質生長基地。不過，一群長年埋首於葱田的葱農，更是大安葱優良品質推手，這群人統稱為「葱師傅」。
大安區農會指出，青葱脆餅是與通過HACCP及ISO22000認證的食品公司合作製造的可口香脆餅乾， 即日起至12日止一連4天農會各據點門市提供黑芝麻青葱脆餅試吃活動，數量有限，歡迎各位民眾前來品嚐，活動相關訊息請洽飛天豬生活館：04-26712229＃42林先生或臉書搜尋： 飛天豬．安農。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。