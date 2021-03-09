影后周迅近期接連推出新作品，她與《後宮甄嬛傳》的皇帝陳建斌合作新片《第十一回》，周迅與她的忘年之交竇靖童在片中飾演母女，不過兩人在拍賞巴掌戲時，竇靖童則直言，她的臉有點刻意的感覺，導致周迅賞巴掌不自然，竇靖童還要周迅多賞幾巴掌，希望呈現真實的效果。

在電影《第十一回》釋出的花絮中，飾演母女的周迅和竇靖童，在拍母女爭吵戲時，周迅氣得賞竇靖童一巴掌，不過竇靖童則直言：「剛剛我的臉是有點刻意的感覺」，並要求周迅再多賞自己幾巴掌。

周迅和竇靖童討論如何拍賞巴掌戲。（圖／取材自新浪電影微博）

周迅和竇靖童討論角度、培養情緒後，周迅一開拍就用力賞竇靖童一巴掌，打在竇靖童臉上「啪」一聲超響亮，敬業的竇靖童忍痛被打了好幾次，而當導演一喊卡，周迅就心疼地上前安慰，她一臉不捨地撫摸著竇靖童的臉頰，電影官方微博留言大讚周迅和竇靖童：「為兩位老師點讚」。其實不只周迅賞竇靖童的拍片花絮，電影日前也釋出，周迅挺著假孕肚、猛力衝撞對手演員的花絮，周迅有如包租婆，霸氣又剽悍。

敬業的竇靖童忍痛，被周迅打了好幾巴掌。（圖／取材自新浪電影微博）

周迅是著名的演技派代表，她是首位獲得金馬獎、香港金像獎、大陸金雞獎三金后冠的大滿貫演員，演戲了得的她，這回和《後宮甄嬛傳》的皇帝陳建斌合作新片《第十一回》，周迅一改以往戲路，在戲中演剽悍孕婦，並和忘年之交竇靖童飾演母女，卡司和劇情讓外界都很期待。

(中時新聞網)