GIS-KY(6456)2020年第4季單季每股盈餘達3.85元，財報優於預期，三家外資今天出具報告給予「加碼」的評等，目標價調高至137元、145元及168元。

去年疫情讓宅經濟興起，全球平板和筆電產品出現供不應求，且供需吃緊狀況一直延續到去年底，帶動GIS-KY第4季合併營收達378.63億元，年增11.35％、季增15.95％，營業利益12.32億元，季增1375％，因有補助款及匯兌收益，稅後淨利13億元，年增9.04％、季增196％，每股盈餘約3.85元。

累計2020年合併營收1271.05億元，年增6.16％，毛利率8.62％，營業利益25.38億元，年減6.24％，稅後淨利37.31億元，年增10.21％，每股盈餘11.04元，每股擬配發4元現金股利。

2020年第4季優異表現，讓日系外資認為，儘管有些訂單提前拉貨及進入新舊產品轉換期，今年第1季營收將呈現季減，但全年營業利益將年增54％，重申「優於大盤」評等，目標價調高到137元。

亞系外資認為，今年GIS-KY營運動能將來自Mini LED面板技術的iPad發表，估計iPad今年出貨數量將年增10％、MacBook出貨量將年增22％，將帶動GIS-KY成長，重申「買進」評等，目標價調升到168元。

美系外資同樣力挺，身為iPad、MacBook觸控面板的主要供應商，GIS-KY市占可望攀升，兩大產品線今年營收占比將達60～70％，今明兩年每股獲利仍可達一個資本額以上，重申「加碼」，目標價調高至145元。

GIS-KY今天走勢強勁，盤中漲幅達7％。

(時報資訊)