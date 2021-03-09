隔夜那斯達克指數重挫，加上美公債殖利率上升，經濟成長雖可樂觀期待，但風險性較高的科技類股，卻慘遭市場棄養。同樣被科技族群拖累的韓國股市，不僅目前回到三千點以上暫時無望，同時早盤也一度大跌超過2%。KOSPI指數暫為2,973.18點，下跌22.93點，跌幅0.7%。至於，美元強勢韓元走弱，韓公債殖利率則上揚。

半導體的三星電子跌1.46％，SK海力士也跌3.32％。至於電池製造商LG Chem與網路業者Naver都跌超過4％。

由於美股那斯達克指數目前價位，據此波高點已大跌逾一成，故也被市場視為正式開始進入修正期。

8日，美國財長葉倫（Janet Yellen）表示，拜登的1.9兆美元新冠紓困案若正式啟動，美國將會有強勁經濟復甦。對於通膨問題，葉倫也信心滿滿地表示，手頭有工具可以應對。

最新匯價，目前1美元可兌換1,142.5韓元，韓元貶值0.81％。

韓國3年期公債殖利率上升6.2個基準點至1.198％，10年期的也上升3.2個基準點至2.056％。

(時報資訊)