對許多人來說，襪子是不起眼的小事，許多人會花心思花時間在穿搭上面，但對穿的襪子卻很隨意，反正襪子藏在鞋裡，也不會被人看到，就隨便穿。但從傳統命理學角度來看，穿襪子其實也是有風水講究的，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，襪子不成雙會破財、破損的襪子會影響感情運、髒襪子會招來意外事故，穿襪子前都應特別注意。

▍1.不穿顏色不搭的襪子

穿襪子的時候，襪子的顏色要一致，不可多種顏色混搭，因為顏色混搭影響運勢，在工作上容易遇到小人，生活中也會遇到一些麻煩。可以按照自己的幸運色來穿襪子，將會帶來好運。

▍2.不穿破損的襪子

許多人在襪子出現破洞後也懶得換，還是繼續穿，這是很不好的行為。破損的襪子會破壞我們的感情和婚姻，而且對自己的健康和運氣也有影響。如果襪子破了，需立刻補好，或是立刻扔掉，不能穿有破洞的襪子。

▍3.不穿髒襪子

襪子髒了就要洗，換一雙乾淨的再穿。有些人比較懶，不洗襪子，髒了還繼續穿，這個壞習慣男生較為常見。髒襪子上的污穢多，容易招來霉運，如果經常穿髒襪子，就很容易倒霉，甚至會出現意外事故。

▍4.不穿不成雙的襪子

非原配襪子指不是同一雙的襪子，有些人買了很多同類型的襪子，某雙襪子中的一隻破了或者丟了，他就會用另一雙襪子中的一隻來代替。或者早起時迷迷糊糊，就隨便穿，結果穿的不是同一雙襪子，這會影響人的財運，容易出現破財、漏財的情況，情感上也容易花心，或是頻頻遭遇爛桃花。

▍5.要分場合穿襪子

一般來講，襪子是要和鞋子搭配的，所以也和鞋子一樣要分場合穿。首先襪子不能和鞋子不搭，其次不能在正式場合穿休閒襪子，也不能在休閒場合穿正式的襪子。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】

(中時新聞網)