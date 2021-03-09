高雄近日頻傳槍擊事件，遭外界質疑成「慶記之都」，蘇貞昌今對此則表示，民調顯示人民對治安滿意度高，有突發的情殺跟仇殺難免，但警方也很快就破案。網友聽完蘇的回應大傻眼，怒轟「情殺拿槍是正常嗎」、「在台灣要當高官就是要這麼不要臉」！

台南、高雄接連發生槍擊事件，引發民眾對南台灣治安疑慮，高雄市議員黃紹庭更嗆高雄已成「慶記（子彈）之都」、「高譚市」。對此，行政院長蘇貞昌今（9日）到立法院備詢前受訪時表示，民調顯示人民對治安滿意度高，有突發的情殺跟仇殺難免，不過大家也看到警方第一時間就破案逮捕嫌犯的作為，非常有力。

蘇貞昌也說，但還是要有計劃地對犯罪集團擁槍、製槍，嚴以懲罰，立法院也剛通過相關法律修改，他呼籲民眾有發現可疑製槍、改槍工廠，有嫌疑的人都盡量告訴警方，警方一定以維護治安為重。

聽完蘇貞昌的解釋，批踢踢網友傻眼，直言不敢相信，「情殺拿槍是正常嗎」、「他有奶油刮刀我信，有槍就太扯」、「笑了，政客......」、「麵包師傅有槍也是難免的」、「原來有槍都是正常的」、「問題是槍，不是情仇殺啊，光頭真的很會問A答B」、「以前突發事件拿刀砍就很嚴重，現在突發事件拿槍是小事」、「當初華山分屍案，某市長的恐怖情人說，被蟑螂側翼噴的跟什麼一樣」、「因為突發情仇就變出手一把槍，也是正常的」！

更有網友怒轟蘇貞昌，「在台灣要當高官就是要這麼不要臉」、「數字冷冰冰，滿意熱呼呼」、「這樣都能自圓其說，若市長還是韓光頭大概就是震怒了」、「換成自己的人馬就不會震怒啦，騙神仔」、「就不想換局長，什麼鬼話都講得出來，蘇貞昌啊！你又雙標了」！

(中時新聞網)