健保費漲聲響起，媒體屢傳名人因病離世，許多民眾哀聲連連，而有「錢越來越薄，以後會看不起病」的嘆息。根據美國密西根大學研究指出，90%的人經過健康管理後，其醫療費用會降到原來的10%，而10%的人如沒有做好健康管理，其醫療費用竟比原來上升90%，因此，投資健康檢查，就能減少醫療費用及健保支出。

●健康檢查 降低罹患疾病機率

樂生療養院社區醫學部主任郭紋翠說，國人近20年的醫療費用支出，約成長93.8％，是同一時間裡總支出成長幅度的3.7倍，但其中並不包含健保費。

郭紋翠醫師進一步表示，健康檢查之目的在於早期發現早期治療，降低罹患疾病機率及防止疾病惡化。

●健檢項目廣 6建議對症下藥

只是面對琳琅滿目的健檢項目，民眾不僅滿頭霧水，也有「做得越多越有保障」、「比較貴就比較好」及「儀器越先進越好」等迷思，因此，郭紋翠醫師提出以下建議：

一、善用免費資源：持健保卡至合約醫療院所

1. 成人健檢：40-64歲每三年1次；55歲以上原住民、35歲以上小兒麻痺者、65歲以上一般民眾每年1次。

2.B、C型肝炎篩檢：年齡為 45-79 歲（原住民 40-79 歲），終身1次。

3.子宮頸癌篩檢：30歲以上女性，每年一次子宮頸抹片檢查。

4.乳癌篩檢：45-69歲婦女、40-44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次乳房X光攝影檢查。

5.大腸癌篩檢：50至未滿75歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查。

6.口腔黏膜檢查：30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸者、18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）原住民，每2年1次。

二、職場體檢加選項目：員工體檢搭配幾項自費健檢，避免多抽血或空腹。

三、針對自己比較介意或有家族史的項目檢查：家族癌症病史針對部位定期健檢。

四、可週期性檢查不同的部位：價位越高的通常包含比較多的精密儀器檢查，依預算安排健檢較無負擔，每年做不同套組，2-3年做一個循環。

五、諮詢專業人士或自己的家庭醫師：健檢中心會有專人可以諮詢及提供規劃，也可尋求醫師的建議。

六、就近的健檢中心：醫師便於調閱報告，民眾也便於就診。

(中時新聞網)