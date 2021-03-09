民進黨立委王定宇，被爆與小17歲的民進黨發言人顏若芳同居。雖雙方都出面澄清是分租其中一間房，僅是房東與房客的關係，仍引發各界議論。對此，經常針砭時事的網紅陳沂也分享自己的看法，表示人生有很多必須要說謊的理由，並在臉書寫下「相信政府相信黨」。

據《ETtoday新聞雲》報導，王定宇、顏若芳先後發聲澄清，強調兩人僅是房東與房客關係。王定宇因要在台北有個休息的地方，透露想找房子，顏若芳才將與友人合買的房屋、其中一間房以每月8000元出租給他；而王定宇聲稱，太太對此也知情。

對於《鏡週刊》報導稱王定宇與顏若芳就像同居情侶，王定宇認為想太多、編故事。顏若芳則喊冤表示「誤會大了」，與王定宇的互動就像提攜她的前輩一樣，並非如週刊影射。

對此，陳沂今（9）日在臉書舉例，福原愛與橫濱男在飯店分房睡，回她家也分房睡，你們不信，那王定宇說分租房間你們會信？

陳沂表示，人生有很多必須要說謊的理由，像是為了廣告代言怕違約，也有些人可能怕政治生涯不保，並在文末以「相信政府相信黨」結尾。

網友則在PO文底下留言說，終於知道顏若芳一直沒交男朋友的原因了，「如果有第三個人分租我信，但是只有兩個人我是不信」「難怪急著通姦除罪化」。

(中時新聞網)