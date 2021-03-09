周元技大讚金喜善親切又隨和。（衛視中文台提供）

韓劇《我的愛麗絲》由周元與金喜善主演，劇情描寫為了報殺母之仇而進行時空旅行，到心中最想前往時刻的刑警朴鎮謙（周元飾），意外地遇見和他慘遭殺害的母親朴宣怜（金喜善飾）外貌長得一模一樣，掌握著時間旅行秘密的天才物理系教授尹泰伊（金喜善飾），2人如魔法般相遇後發生的連串故事，將帶給大家全新的視覺感受，全新的時空穿越。

現年33歲的男神周元出道近15年，這次與縱橫韓國藝界近30年，年紀大他10歲的天后金喜善度首度合作引起不少話題，音樂劇演員出身的他內外兼具，不僅擁有高大身材與帥氣臉龐，更重要的是精湛演技，2019年退伍後，時隔3年回歸演藝圈，收到超過70部戲約，不過他挑了《我的愛麗絲》作為復出之作，能和偶像金喜善演出讓他超興奮。

周元之前在《認識的哥哥》，談到與金喜善合作相當愉快，大讚對方親切又隨和，不僅對後輩演員相當提攜，對工作人員也非常照顧。有一場在窄巷拍攝的戲，得花長時間才能拍完，演員與劇組人員們根本沒有地方可以休息，貼心的金喜善特別包下巷弄旁的咖啡廳讓大家可以在裡面化妝換裝、背劇本對戲，疲累的人可以舒服躺在椅子上休息，當然還可以盡情享用無限制供應的咖啡等飲料。特別是當時天氣又轉寒，所有工作人員都對金喜善之舉相當感謝。

周元在節目中還透露自己185公分的身高並非遺傳，父母親都不高，不過他在唸國中時就已經全班第二高，短短幾年內長了20公分，之後又持續長高。周元入行就從音樂劇開始演出磨練演技，不過其實更早之前，他也曾短暫參加為小朋友表演的大哥哥大姐姐偶像團體「Frieze」，不過很快就退團專心往戲劇之路發展，該劇9日起，每週一至五週五晚間8點在衛視中文台全台播出。

(中時 )