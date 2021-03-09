全台水情持續緊張，中央與地方政府啟動各項作為，如抗旱3箭桃園新竹北水南送、設置緊急海淡設施、RO淨水設備循環利用等，9日新竹市長林智堅、水利署長賴建信與科管局局長王永壯特地前往新竹客雅水資源中心，視察水車取水演練情形。

新竹市水情十分嚴峻，林智堅表示，目前呈現第3級減量供水的橙燈，更首次進入全日減壓供水階段。市府與水利署在客雅水資源回收中心設置RO級移動式淨水設備，2月起每天供1500噸再生水，可作工業冷卻水，也已有多家園區登記利用。

林智堅表示，目前共有22 輛輸水車輛，每天可運水91噸，9日舉行水車取水演練，就是要確保交通動線順暢、並能有秩序取水，做好最周全的準備。

穩定供水對竹科來說相當重要，林智堅表示，針對這場長期抗旱戰，去年就與中央攜手合作，召開抗旱會議，共同提出「調度、上天、下海、取井、回收」5大開源方案，除了曾提過的抗旱2箭，今年也在寶2水庫實施6次人工增雨作業「上天」取水，並設置17口抗旱水井，每天可供水3.2 萬噸，補足民生用水來源。

工務處表示，新竹客雅水資源回收中心現每天可提供1萬噸回收水，供澆灌取用。另於今年6月底前這段抗旱期，取消工業水井地下水權限制，藉此鼓勵產業可多利用自有地下水源，紓解用水需求。目前也已著手整備抗旱井，地下水井共有210口，若遇下一階段限水，可作為支援抗旱井使用。

(中時 )