綠委黃國書今日於立院院會質詢表示，增加燃煤、重啟核電不可行，若藻礁公投通過，最後桃園大潭電廠的天然氣三接站不做，要怎麼辦？全民都在關注，政院應給明確答覆，行政院長蘇貞昌及經濟部長王美花對此並無正面回應，僅表示政策會逐步調整。

黃國書指出，現在火力電廠增加燃煤根本做不到，林口電廠已經滿載，台中中火受限《生煤自治條例》也不可能增加，高雄興達電廠也有南電北送損耗問題，因此燃煤不可能是備案。

黃國書說，核一已經除役，核二除役計畫也已經通過，核三申請延役的時間點也過了，現在也來不及了，且核二、核三用過的燃料棒也沒地方放了，無論是程序或是事實，也做不到延役。

黃國書表示，現在有人主張重啟核四，現在核四公投也已成案，如果闖關過了，政院要如何處理？核四都閒置超過二十年，燃料棒都已送走，如果公投過了，核四也不可能重啟。

黃國書指出，昨日有環團呼籲漲電價抑制用電，等於是要全民要節電或多付電費，但疫情仍持續，內需消費仍待提振，電價調整恐怕會衝擊經濟及民生。如今公投在即，相關衝擊和評估，經濟部有責任說明讓民眾了解。。

黃國書說，現在還要推動國中小，要班班有冷氣，這都需要電力，我們的替代能源是什麼？

黃國書表示，藻礁公投若通過，我們有什麼備案？目前也不清楚。若無備案，最後一定是供電下降，民生經濟受衝擊。對於中火燃煤機組提前除役，以氣換煤的目標是否受影響？非核減煤是否受影響？政院要好好說明。

蘇貞昌表示，台灣要永續永存，沒有電也不可能，針對現在各種狀況，要冷靜客觀評論。比方說，從福島核災可見，若日本都受不了，台灣怎麼受的了？核四位於台灣人口最密集的地方，台灣是民主國家，沒辦法禁止任何人表達意見，但若要做決定、公投，還是要面對真實情況，做明智判斷。

王美花回應，針對藻礁公投，首先要先讓民眾知道現在真實狀況，且若要改到台北港，要11年的時間，根本不可行。若三接真的不可行，目前政策都一步一步調整，但方向仍是能源轉型也穩定供電。

(中時 )