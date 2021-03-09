國立中山大學與南六企業公司、高雄醫學大學，共同籌畫跨領域三方合作，建立海洋化妝品系列開發團隊，針對海洋中的生物投入研發，惠攻海洋化妝品系列開發案。

中山大學產學長林哲信9日指出，三方團隊自去年10月開始討論籌備成隊，團隊的組成，結合了中山大學海洋科學院於海洋生物養殖培育、與鑒種技術的投入研究；高醫大在香粧品及天然藥物藥學技術方面，進行產品活性測試及後期產品試驗的資源，結合南六企業的產品規劃，開啟此次產學合作共同研究發展的契機。

南六董事長黃清山對於日前簽約的場地「新海研三號」，特別有感，他說，「很能象徵三方的合作，快樂的出航，滿載而歸」，並以座右銘「克服困難不服輸」勉勵，期許合作案順利進行圓滿成功。

黃清山更希望能藉由合作成果的展現，扶植南六於事業版圖的拓展，他強調，下一個十年，南六將往更廣的領域評估與發展，現在於保養品的小小根基，將透過三方合作的加值發光，未來更多的領域與技術發展，也將能維持三方的永續推動與進步。

中山大學校長鄭英耀表示，此次是南六企業與中山大學建立起第一次的合作，基於南六於防疫的貢獻與榮耀，中山大學將以特有海洋的研究能量，投入團隊合作，聯手攻頂聯盟夥伴的高雄醫學大學，締造更大的結盟價值，包括人才培育與產業升級。

(工商 )