位於全台體感重鎮的「哇哇科技」，進軍國際傳佳音，與公共電視合作開發的原創IP遊戲「臺灣妖果」序章，成功進軍任天堂Nintendo Switch，而VR遊戲翹楚「南瓜虛擬科技」，所研發的第三人稱格鬥遊戲「Quantaar」，也宣布將以募資方式，上架Steam、Quest等國際知名遊戲平台。

南瓜虛擬科技創辦人之一的廖翊翔9日表示，南瓜團隊透過高雄市體感補助計畫，完成多人連線技術與機台商模，並持續透過高雄體感資源，連結推出線上版「Quantaar」VR遊戲。

廖祤翔指出，此次集資，將把「Quantaar」再度進化，推出全球連線版本，玩家不僅可與來自世界各地的好手，進行刺激的大亂鬥，還將擴增社交酒吧等創新功能。

他說，集資金額從200元的個人自由贊助，到企業贊助120,000元以上，將可在遊戲場景露出LOGO，贊助者將獲得限定遊戲好禮、下載序號、Oculus Quest 2 VR一體機等回饋，歡迎玩家一起共襄盛舉，支持在地原創VR遊戲，進軍國際，讓台灣的體感科技實力，在世界發光。

高雄經發局長廖泰翔指出，高市府為了提升台灣體感科技業者實力、孵育新創業者落地，自2018年10月設立「KOSMOS體感奇點」品牌，透過前店、後廠模式，輔導業者研發創新產品，並提供市場試驗。

他說，從娛樂產業起步，不斷精進技術，再透過工作坊、Demo Show、商媒會或是創新競賽等方式，與大廠合作帶小廠，開外掛迅速讓產品符合市場需求，不僅在各領域遍地開花，技術和內容更受到美、日、韓等多國肯定，未來結合亞灣5G AIoT創新園區發展，更將帶動體感科技迎向新一波變革與成長。

高雄經發局指出，高市府自2018年推動「體感科技園區計畫」以來，總共輔導26家新創業者落腳高雄、創造近108億元產值，新創業者開發的產品橫跨娛樂、觀光、商業、教育、工業甚至醫療等多元領域。

其中，不僅有遊戲業者與HTC合作，將產品上架香港、阿拉伯娛樂平台，也有專攻體感互動投影業者的產品，獲韓國「首爾智慧城市協會」採用，簽訂30萬美金的MOU訂單。

(工商 )