國家圖書館與台北歌德學院、法蘭克福書展共同合作推出以《德國故事》為主題的德文圖書精選特展，今天於國家圖書館開幕，精選數百本涵蓋疫情、德國圖書大獎、童書及生活品味等書籍，預計展到4月11日，對德國文化有興趣的民眾可前往看展。

今天的開幕儀式，由國家圖書館館長曾淑賢及台北歌德學院德國文化中心圖書資訊館主任王惠玫共同主持，來自各界貴賓蒞臨祝賀，開幕現場充滿熱鬧氣氛。

這次德文圖書精選特展，展出的書籍內容涵蓋新冠疫情、生活品味系列、德國最美麗的書籍獲獎系列、童書精選、德書英譯系列精選以及德國圖書大獎獲獎書籍系列，國內讀者得以藉此機會，一覽德文書籍的豐富多樣性，增進對異國文化的瞭解。

曾淑賢表示，第一屆台北國際書展多年前於國家圖書館舉辦，國圖每年也會精心策畫內容參與台北國際書展，致力提升國內民眾的閱讀風氣，彰顯圖書館典藏價值與傳遞圖書所蘊含的意義。王惠玫則感謝國圖提供優質展覽空間，創造雙贏互惠的合作模式。

配合書展所推出的系列活動，包括：一、3月13日（周六）：《大審判家弗里茲鮑爾：看檢察總長如何翻轉德國歷史》—誠實地面對自己；二、3月20日（周六）：「疫情危機下的我們」定格動畫工作坊；三、3月27日（周六）：迪倫馬特—讓世界看見瑞士文學；四、 4月9日（周六）：德國作家線上座談。系列活動報名網址：https：／／www.ncl.edu.tw／activityhistory_238_878.html。

(中時 )