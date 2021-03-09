台灣優質好米連續2年外銷日本，總銷量突破4000公噸，今天在下營區弘昌碾米廠舉行封櫃啟運儀式，見證佳績。（莊曜聰攝）

台灣優質好米連續2年外銷日本，總銷量突破4000公噸，今天在下營區弘昌碾米廠舉行封櫃啟運儀式，見證佳績。（莊曜聰攝）

優質好米銷日創佳績，台南市下營區弘昌碾米工廠成功打入日本市場，繼去年出口逾3800公噸，占銷日總量一半以上，今年再接獲訂單，首批出貨達300公噸，成績亮眼，也打響台南在地好米名聲，9日舉行封櫃啟運儀式，台南市長黃偉哲到場主持，他對南市農特產打國際盃深具信心，也希望日人品嚐後一試成主顧，愛上台南好米。

日本是米食之國，但隨著稻米面積逐年減少，也開始進口外國米，包括美國、澳洲都是主要出口國，而一水之隔的台灣稻米質量兼備，條件不輸美澳，加上澳洲近年遭逢旱災影響供貨，台灣稻米也藉此打開市場，前進日本。

下營區弘昌碾米工廠成立稻米產銷契作集團產區已經有17年時間，從育苗、田間管理、採收、烘乾、碾製加工及包裝，採產製儲銷一條龍的生產管理模式，並通過產銷履歷、CAS及有機認證，也推出自有品牌，目前規模已經有500公頃，2019年時通過銷日的608項農藥殘留及重金屬檢驗，去年出口量就超過3800公噸。

市長黃偉哲表示，非常高興見證台南11號好米裝櫃進入日本市場，一方面感謝立委及議員們分別在立法院通過預算及在議會幫農民出聲，也特別感謝農糧署、農改場及工研院等單位幫忙輔導農民種出最好的米，相信一定能夠擄獲日本消費者的心。

今天上午的台南好米外銷日本裝櫃活動，包括台南市長黃偉哲、農糧署南區分署長羅正宗、台南區農改場副場長陳昱初及嘉義分場長陳榮坤、弘昌碾米廠董事長曾江燁、上達糧業董事長周碩良、立法委員賴惠員及市議員陳秋宏、尤榮智、吳通龍等人及在地鄉親都出席參與。

(中時 )