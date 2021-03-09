許多民眾會看八字，避開禁忌。一名女網友表示，她有一位非常好的閨密，從小她母親便為其批過八字，囑咐不能吃喪家的食物，否則會沖剋，但原PO並沒有放在心上，有次清明節她把祭拜過阿嬤的水果分給閨密吃，導致閨密狂腹瀉，令她大吃一驚「原來真的有這麼一回事」。

原PO昨（8）日於臉書社團《靈異公社》分享這段故事，她有一位認識很久的閨密，閨密曾向她表示，小時候批過八字，因命格貴重的關係，不能吃喪家的食物，最好也不要經過辦喪事的人家，免得沖剋，原PO坦言當下只是聽聽而已，並沒有放在心上。

直至某一年清明節，原PO帶著3、4樣水果，前往靈骨塔祭拜阿嬤，由於水果太多一個人吃不完，便將一部分分享給閨密，大約2個小時後，原PO接獲閨密來電，電話那頭氣急敗壞的質問水果的來源，並表示自己吃完後，不斷地拉肚子。

原PO則表示自己也吃過，一切都正常，且水果都是剛買很新鮮，閨密進一步得知水果是清明節的祭拜品後，氣得大罵「真的差點沒被你害死，拉了好幾次的肚子」，這也令原PO大吃一驚，在心裡默默地印證，「真的有命格貴重這一回事」。

貼文曝光後，不少網友都表示「寧可信其有」，真的不要鐵齒。留言中一名網友說，喪家食物不一定是只辦喪所祭拜的食物，廣義來說，是指拜過無形之物的食物，因此最好都不要食用，另外，吃祭拜神明的食物則有將神氣分享的意思，所以並不受影響，他近一步表示，以科學方面來說，喪家食物不建議吃，是因為通常都放很久，在沒有冷藏保存的狀態下，很容易腐敗，但原PO所分享的故事，也有可能是個人體質問題。

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(中時新聞網)