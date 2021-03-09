嘉澤(3533)2月合併營收為12.81億元，月減27.38%，日系外資看好嘉澤可望受惠CPU升級趨勢，重申嘉澤「優於大盤表現」評等，不過受到台股走弱拖累，嘉澤今天盤中股價失守500元關卡。

儘管因2月農曆年長假工作天數較少，嘉澤2月合併營收為12.81億元，月減27.38%，但年成長63.83%，累計前2月合併營收為30.45億元，年成長68.78%。

由於NB需求穩定，且伺服器訂單增溫，Whitely平台產品出貨逐漸放量，嘉澤預估，第1季營運可望遠優於去年同期。

日系外資最新報告指出，由於PC桌機、NB及伺服器需求比預期好，讓嘉澤前2月合併營收為30.45億元優於市場預期，我們認為，NB及伺服器這兩大嘉澤營收驅動力將持續到今年第2季，儘管嘉澤面臨較高的材料成本壓力，但嘉澤在CPU供應鏈穩固的地位，可望受惠CPU升級趨勢，重申嘉澤「優於大盤表現」評等，目標價510元。

(時報資訊)