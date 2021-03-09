據最新實價登錄揭露，台中七期南側大觀、向學路口約298坪的惠禮段商一角地，去年11月被南部KTV業者斥資4.5億買下，換算土地單價約151萬，為惠禮段睽違近3年，再度站上單坪150萬大關的土地交易，同時也是近年少數逆勢挺進七期的餐飲娛樂業者。

台灣房屋七期惠中特許加盟店店東賴柚吉指出，惠禮段土地所在的文心森林公園一帶，不乏婚宴會館、合菜餐館、美式酒吧、咖啡廳等餐飲娛樂店家，加上捷運通車後，可望為商圈擴充消費人潮，使當地的餐飲娛樂商機更臻厚實，因而吸引餐飲娛樂業者投入數億資金插旗卡位。

賴柚吉分析，惠禮段新交易土地，使用分區為商一，基準容積率僅280%，屬七期商業區中，利用強度較低的地目，故地價也相對便宜，以往單價約百萬水平；但近來台中捷運通車在即，周邊土地的價格已蠢蠢欲動，因此本次KTV業者以單價151萬購地，價碼固然不俗，但該地不僅可營業自用，又有累積資產之效，贏得商機之餘，還賺到了增值利益。

不過餐飲娛樂業者進軍七期的情況，近年其實相當少見。據台灣房屋集團趨勢中心觀察，近年七期土地開發趨近飽和後，建商便把獵地目標轉向佔地廣大的餐廳及娛樂場所，包括UNO市集、叉子、印月及等知名餐飲娛樂據點，近年土地都被建商以重金收編做開發之用，同時也讓七期的餐飲娛樂業掀起大搬風，轉往外圍新興重劃區或舊市區另覓出路，因此KTV南霸天在一片撤出潮中，竟反其道而行搶下南七期精華地，堪稱是餐飲娛樂業中的異數。

(時報資訊)