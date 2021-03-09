26歲大陸女星鞠婧禕出身偶像團體「SNH48」，因盛世美顏被封為「4千年一遇美女」，每每出席各大場合或是戲劇演出，總是會掀起粉絲熱烈討論，然而她日前現身機場，卻被發現鼻樑似乎有點不自然，照片在網路上瘋傳，讓網友忍不住傻眼，「她是誰，我居然看不出來…」。

鞠婧禕單飛後，全面往戲劇界發展，去年和宋威龍、張哲瀚分別合作《漂亮書生》、《如意芳霏》，讓她的人氣更上一層樓，然而因為她的臉蛋太過精緻，過去就曾多次傳出整形傳聞，近日她現場機場，又被網友發現她的鼻樑變得有點奇怪，山根變得擁腫，第一時間還被許多網友誤認為Angelababy。

鞠婧禕的鼻樑被網友發現有點怪異。(圖/翻攝自微博)

鞠婧禕被質疑整形。(圖/翻攝自微博)

從側拍照可以看到，鞠婧禕頭戴著鴨舌帽，放下一頭柔順長髮，然而網友都將焦點放在她的鼻樑上，無論是從正面還是側面看，山根看起來都十分的粗，就像是鼻影打失敗的樣子，讓網友紛紛直呼，「她是誰，我居然看不出來」、「山根跟水泥柱一樣直通腦門」、「這也太奇怪了吧」、「可能是因為剛做完還腫著，畢竟她以前也有寬山根的時候，後來又神奇地恢復回來…」。

鞠婧禕多次被質疑有整鼻子。(圖/翻攝自微博)

事實上，去年12月鞠婧禕也曾被網友質疑整形，發現她的鼻尖微微泛紅，連靠近眼窩的山根處都能看出泛紅的印記，就連在電視劇片段中，都能清楚看到側面山根出現紅光，引發網友熱議：「鼻尖泛紅挺危險的，而且她最近鼻子越來越寬。」

(中時新聞網)