被視為習近平在軍中的重要人馬之一，也是現任中央軍委副主席的許其亮，日前在全國人民代表大會上表示，歷經川普執政與新冠肺炎，美國與中國大陸的關係緊張，雙方難以逃脫「修昔底德陷阱」；身為全球最大的軍事力量，大陸應增加軍事支出以進行現代化，進而為不可避免的戰爭做準備。

《每日郵報》8日報導，身為中國大陸最高階的軍事將領，許其亮呼籲為美國與中國大陸不可避免的戰爭做準備。「修昔底德陷阱」指的是當新興強權威脅到現有強權的國際霸權地位時，彼此戰爭傾向會明顯地增加。

許其亮相信，中國大陸很快便能超越美國成為經濟大國；GDP更超過對手的70%。他強調，面臨「修昔底德陷阱」與邊界問題，共軍必須加速提升能力。「我們必須在戰鬥方法與能力上有所突破，並為軍事現代化奠定良好的基礎」。

報導指出，許其亮為共產黨核心圈25人中的一位，其呼籲已是全球最大軍事力量的共軍能進一步提升軍事開銷。不過，大陸官員過去很少公開談論「修昔底德陷阱」。習近平2015年走訪西雅圖時還表示，「沒有所謂的修昔底德陷阱」；「但是，如果強國一再地犯下戰略誤判，就可能為自己埋下陷阱」。

報導認為，許其亮此時此刻發表此種評論，可能是因為北京憂心拜登主政下的美國，與中國大陸的關係。拜登日前在首次外交演說中，點名北京是華府「最大的競爭對手」，而美國也將大幅度的延續川普採取的強硬路線。

過去十多年來，北京被華府視為日益強大的競爭對手，而其領導人也精心設計戰略擴張在發展中國家的影響力；另一方面，大陸也聚焦於領土主張，試圖提升對香港等地的控制，並持續鞏固其軍事與經濟強權的地位。

在川普執政期間，美國發動一連串對大陸行動，包括貿易戰、制裁中國大陸官員、視大陸為安全威脅，並挑戰北京的南海主張。拜登也在競選期間稱席近平為「暴徒」，並矢言要帶領國際施壓、孤立與懲罰大陸。面對近日美國軍艦頻頻巡邏臺海，中國大陸外長王毅更警告不要踩到北京的紅線。

面對中國大陸國防預算增加6.8%，大陸國防部發言人吳謙解釋，其中一部分將用於超越美國，尋求打贏現代化戰爭；其餘將用於訓練、武器與200萬名士兵的薪餉。

(中時新聞網)