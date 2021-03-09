一名網友日前在臉書上透露，94歲的阿嬤在農曆春節時離開人世，最近鼓起勇氣整理遺物時，突然翻到一本藍色的作業簿，翻開才發現是他國小時的寒假作業，被阿嬤細心保存的完好如初，他一邊翻看忍不住想起阿嬤眼眶又紅了，不少網友被洋蔥文逼出眼淚，紛紛要他節哀。

一位網友7日在臉書社團《爆廢1公社》發文，內文透露，農曆過年期間他的阿嬤離世，整個新年都以淚洗面，最近忍著悲痛整理遺物時，突然發現一本作業本，翻開之後眼淚不受控制地瘋狂掉下，原來那是他國小二年級的寒假作業。

原PO說，「我完全不記得了，阿嬤卻收藏地好好的，完全看不出來放了30多年」；原PO分享，他自小就被阿嬤帶大，直到小學二年級下學期轉學去台北，才與阿嬤分開住，作業本裡全是他幼時亂寫亂畫的回憶，也猜測是因下學期就離開阿嬤身邊，這本才被仔細的保存下來。

原PO難掩思念之情，在文末感慨的寫下，「謝謝你阿嬤，我好想你，好想你」。文章曝光網路後，不少網友被感動的一蹋糊塗，紛紛留言討論，「加油」、「好令人感動以及感傷」、「節哀，我懂那個痛，因為我阿公走了十幾年了，我無時無刻還是好想他」、「我也好想我阿嬤」、「有一種愛叫阿嬤的愛」、「還有作業可以回憶，好幸福」。

(中時新聞網)