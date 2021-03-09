【旅遊經 洪書瑱報導】

春暖乍寒，想要舒適享受泡湯樂趣，春季也是一個美好泡湯季節！臺灣位於歐亞板塊與菲律賓板塊交界處，因為特殊的地殼結構，全島都有溫泉的蹤跡，也坐擁許多不同的泉質，交通部觀光局為了推廣台灣溫泉，特於日前(2月1日)開始推出「2021台灣好湯溫泉區金泉獎-十泉十美獎」網路票選活動，相關活動僅至3月31日中午12:00止，為了鼓勵投票，訂於4月8日進行抽獎，好禮包括如：IPhone 12 mini或是飯店住宿券、溫泉業者的泡湯券等！

而目前全臺參與票選的溫泉區「賽況」，截自目前為止(3/9)，各溫泉區的票數分別為：(活動還在進行，票數會持續增加！)◎.北部溫泉區──陽明山溫泉19,364票、金山萬里溫泉37,529票、紗帽山溫泉28,434票、礁溪溫泉137,239票、新北投溫泉19,372票、烏來溫泉18,085票。◎. 中部溫泉區──內灣尖石溫泉13,312票、泰安溫泉126,938票、谷關溫泉17,286票、北港溪溫泉23,861票、大坑溫泉12,731票、烏日溫泉12,981票、東埔溫泉15,124票。

◎. 南部溫泉區──關子嶺溫泉39,657票、寶來不老溫泉45,335票、四重溪溫泉20,505票。◎. 東部溫泉區──知本溫泉19,910票、安通溫泉13,242票、瑞穗溫泉16,524票。

礁溪溫泉(圖：礁溪老爺提供)

泰安溫泉(圖：苗栗縣政府文化觀光局提供)

陽明山溫泉(攝影：洪書瑱)

關子嶺溫泉(圖：西拉雅風管處提供)

四重溪溫泉(圖：屏東縣政府提供)綜觀全臺參與票選19個溫泉區的票選成績，目前超過6位數票數達十萬票以上的名單包括：北部溫泉區的「礁溪溫泉」137,239票；中部溫泉區的「泰安溫泉」126,938票數分居一二名，最後終場究竟是「礁溪溫泉」、「泰安溫泉」奪冠？或是其他溫泉區成為大黑馬？3月底即會揭曉！

而網路投票抽大獎等相關活動已進入中段賽程，將於3月31日中午12:00截止，交通部觀光局邀請您選出心目中最具代表性、最完美的溫泉區？投下你最喜歡的選擇，就有機會抽大獎！凡擁有FB帳號就可加入會員參加投票，每人每日最多可以投七個溫泉區，除了幫助你喜愛的溫泉區入圍十泉十美獎之外，還有機會獲得溫泉住宿券、泡湯券，獎項還包括IPHONE 12等大獎！

(中時新聞網)