國際奧林匹克委員會（IOC）昨天表示，將在3月底決定是否開放各國觀眾赴日本觀賞東京奧運比賽。此外，日媒今天報導，本月底奧運聖火傳遞前的點燃儀式可能不開放觀禮。

國際奧會發言人亞當斯（Mark Adams）在線上記者會中說：「有關觀眾（是否能進場觀賞東京奧運比賽），會在3月底決定，至少針對各國觀眾的部分是如此。除此之外，一切還很難說。」東京奧運預定於7月23日到8月8日登場，帕拉林匹克運動會則預計在8月24日到9 月5日舉行。

日本「讀賣新聞」先前執行的民調結果顯示，多數日本人並不希望開放外國觀眾進場觀賽，因為他們擔心大量湧入的國際旅客，可能會引發另一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染高峰。

民調顯示，有77%的受訪者反對開放外國觀眾進場觀賽，僅18%贊成。

東京奧運組織委員會主席橋本聖子曾表示，不論是否開放外國觀眾進場觀賽，希望能在聖火於3月25日開始傳遞前做出決定。

另外，讀賣新聞今天報導，這次奧運聖火傳遞前的點燃儀式可能不開放民眾觀禮，但聖火傳遞沿途，民眾仍可參與。

報導提到，3月25日於福島縣舉行的聖火點燃儀式，原本預計開放3000人觀禮，但現在出於擔心群眾聚集，計畫可能生變。

這項報導引述的是不具名消息來源，2020東京奧運組委會尚未有所回應。

東京奧運原訂在2020年舉行，但因疫情蔓延全球，史無前例地做出延後1年舉辦的決定。東京奧運組委會對於同樣因疫情延後、路線遍及全日本的聖火傳遞，制訂了嚴格的防疫措施。

聖火傳遞沿途，將嚴格禁止民眾歡呼，民眾僅可在聖火經過住家附近時參與，且要避免群聚。

觀眾必須強制戴口罩，並「以掌聲和發送的物品，替代喊叫和歡呼，來為（聖火傳遞）打氣」。

如果現場過於擁擠，部分路段的聖火傳遞可能因此取消。

各方一直質疑東京奧運究竟能不能在這個夏天安全舉辦，東奧組委會不斷試著破除疑慮，推出寫有各種防疫對策的指南手冊。

(中央社)