屏東縣政府出版新書《屏東特有種》，一筆一畫勾勒出屏東獨有且多一度的溫暖情感。(屏縣府提供)

繼前年爆紅的最美旅遊手冊「關於屏東的6件事」，屏東縣政府耗時近1年準備，再出版《屏東特有種》一書，書本一改傳統型錄式景點介紹，親切又深入的將屏東在地特有人文、物產及文化等提煉成冊，並搭配具童話風格的插畫圖案，一筆一畫勾勒出屏東獨有且多一度的溫暖情感。

屏東縣政府9日於台北舉行新書發表會，發表會中也發揮巧思，邀請由餐廳主廚蔡元善團隊，以屏東鳳梨、蓮霧等山珍海味進行食物設計，透過在地料理將屏東特有的自然生態與族裔故事連結，只需細嘗一口，即能以舌尖味蕾品出屏東特有種的氣、味、聲、景。

屏東縣長潘孟安表示，《屏東特有種》由縣府企畫統籌，並與種籽設計合作操刀美編，以「每天都是玩屏東的好日子」為核心精神，將屏東觀光重新定位為整年度、12個月分的主題之旅，搭配在地特有的自然生態、古蹟、人文、地景、山海秘境及美食小吃等。

一改傳統型錄式的景點介紹，打破屏東「只有夏天海邊和墾丁大街」的刻板印象，希望充分展現33個鄉鎮市、每個時節的迷人風情。也歡迎民眾來一趟屏東，不論是市區的文青之旅，亦或是到深山部落、客家族群的文化體驗，皆能從中體會到不一樣的屏東。

潘孟安指出，屏東雖然位處台灣尾端、國境之南，但在節氣及物產上，是台灣第一棒、第一欉，而《屏東特有種》這本書，收錄從山到海、從物產到店家、從自然生態到族群人文等各種屏東美學，用一本圖文書，幫屏東寫城市自傳。

(中時 )