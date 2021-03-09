中華亞太菁英交流協會今召開「中共兩會與近期兩岸關係發展」民調記者會。（曾薏蘋攝）

中華亞太菁英交流協會今召開「中共兩會與近期兩岸關係發展」民調記者會時；被問到中國大陸對於台灣釋出善意會有回應嗎？台灣國際法學會副秘書長林廷輝表示，中國處理香港等問題在國際社會走不下來時，在台海問題上或許會遞出橄欖枝，試圖去化解西方對它的一些疑慮。

林廷輝認為，中國共產黨在做任何事情的時候，不能用一般西方的理性的角度去看待；例如對香港大力出手後，現在國際社會的反彈，加上歐洲因為跟美國這邊對香港問題非常在意，甚至於，因為香港問題是根據1984年的中英聯合聲明，這個問題引導到了，中國基本上不遵守自己簽署的條約。

他說，所以以這個概念來講的話，就會讓中國在整個國際社會上所謂的信用度完全崩解；但重點是說，今天因為習近平要內部鞏固政權、卻又面臨外部給予壓力，如果香港的問題，造成西方社會對他這種做法無法認同，他相信中國共產黨在對台問題上，反倒是會想要遞出橄欖枝的可能性。「這不是沒有的」。

他表示，所以從中國共產黨的思維邏輯是正反的概念來看，他並不全然悲觀的看待習近平對台灣有一些什麼樣的一個回應或不回應；至於現在是因為拜登政府剛上任，兩邊的底線都畫的非常清楚，在這種環境下，習近平當然暫時先躲起來。但是不代表接下來沒有其他動作。

他強調，因為笑裡藏刀或是綿裡藏針，都是共產黨非常複雜的一個決策環境，所以「鳳梨事件」看得出來，中國共產黨是政策混亂。

(中時 )