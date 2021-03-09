「男女之間沒有純友誼」這句話讓人很不想相信，但大多時候卻是不得不信，過去曾有名男子Wesley上于美人節目，表示當年跟女友交往時，擦槍走火跟女方的2個閨密談心談到床上去，Wesley自稱暖男因為：「每一個女生我都可以照單全收」，被于美人冷回：「有時候暖男跟渣男就是一條線而已」。

于美人曾在自己的節目《什麼道理？》，找情場高手來聊男女之間的友情，有位名為Wesley的男子，分享自己的某段感情，女友比較有控制欲，加上受不了他愛交際的個性，常因此大發脾氣，連他生日都不例外，因為他先赴了朋友的約，女友一個不爽就把蛋糕、禮物都打翻，平時上課，兩人剛好在不同棟，女方會拿望遠鏡監視，讓他心裡害怕，Wesley還透露女方曾傳給他一條訊息：「她說如果人是可以被上鎖的，多希望有一條鏈子可以綁住我」。

久而久之，Wesley對這段感情不開心，但他宣洩的出口竟是女友的閨密，雙方談心，也分享對彼此另一半的不滿，只是時間久了就產生感情，聊著就到了床上去，而且最後Wesley是跟女友的兩個閨密都搞上了，大享豔福。

但他分享完此事後，竟說自已是暖男，因為每個女生他都可以包容，不只她們的心與肉體，還包含她們的心事跟困擾，照單全收，一番言論讓在場眾人無言，于美人則回應暖男跟渣男就一線之隔，「你應該是暖偏渣」，並表明不信男女之間能保持單純的關係，心理醫師鄧惠文也表示，純友誼囊括的光譜太大，有時戀人未滿、當備胎，也被當純友誼，兩性作家派特則補充，男性往往害怕「懲罰」，當他內心把持不住時，會衡量行事後的得失，而權衡後就不敢作怪，純友誼自然就出現了。

(中時新聞網)