巴西變種新冠病毒株「P.1」比起其他種新冠病毒都更具傳染力，因此甫被發現後就令全世界緊張，不過最新研究顯示，BNT/輝瑞疫苗能夠有效對抗巴西變種病毒，全世界或許可暫時鬆一口氣。

巴西變種新冠的影響。

綜合路透社、英國《每日郵報》（Daily Mail）、天空新聞網「Sky News」報導，昨（8）日發表於《新英格蘭醫學期刊》（The New England Journal of Medicine）的最新研究顯示，美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的BNT/輝瑞新冠疫苗能夠有效中和巴西變種病毒。

輝瑞、BioNTech及德州大學醫學分部（University of Texas Medical Branch）的科學家組成的研究團隊，在實驗室製造出一種擁有和巴西變種新冠P.1同樣變異的類似病毒，並且將接種過BNT疫苗的受試者血液拿來測試，發現受試者血液中的抗體能夠有效中和經過科學家改造的病毒。

巴西變種病毒株「P.1」擁有更易於進入人體細胞的棘狀蛋白（spike protein）變異，因此比其他種新冠病毒更具傳染力。

研究人員指出，抗體的中和能力相當於疫苗對傳染力較低的病毒株的作用能力。

報導指出這項研究或許能讓全世界鬆一口氣。全球各地陸續出現更具傳染力的英國變種病毒株B.1.1.7、南非變種病毒株B.1.351、巴西變種病毒株P.1，學界擔憂原本開發的新冠疫苗對這些變種病毒不具保護力，先前研究指出，BNT疫苗能夠中和英國、南非變種病毒株，不過對抗南非變種新冠所引發的抗體量較少。

輝瑞指出，他們仍相信BNT疫苗能夠對抗南非變種病毒，不過輝瑞也表示，公司正在計畫測試第3劑追加劑量（booster）以及針對變種病毒進行改良的疫苗，以進一步了解疫苗對變種病毒引發的免疫反應。

(中時新聞網)