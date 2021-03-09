「潘帥」潘瑋柏去年7月宣布閃婚，情歸大陸「最美空姐」宣云（Luna），但不久後大陸前首富之子王思聰一句話，讓宣云跟天王郭富城愛妻方媛雙雙陷入「天王嫂訓練班」疑雲，之後甚至傳出宣云有喜，但被潘瑋柏否認，更力挺愛妻，外界好奇兩人婚姻現狀，昨(8日)國際婦女節，宣云罕見回應網友，透露最近幫潘瑋柏做減肥餐，證明兩人恩愛如昔。

潘瑋柏去年結束單身，曬出自己與父母、宣云4人合影，宣布有了自己的家庭，王思聰這時卻在好友圈爆料，指：「我服了，amy姐還是厲害，身邊兩名大將，一位嫁給天王郭富城，一位嫁給潘瑋柏，太有實力了」，引來網上捕風捉影有「天王嫂訓練營」的存在，更有傳言指宣云是帶球結婚。

宣云曬出近照。（圖／翻攝自Luna宣云微博）

傳聞中的Amy姐後來發聲駁斥，批評：「如果簡單辦一個培訓班，就能嫁給天王的話，你當那些天王都是傻子嗎？」潘瑋柏也透過公司力挺Luna，並駁斥女方懷孕、男方堅持離婚的說法。最近宣云重回微博分享當台灣媳婦近況，可見她曬出黑咖啡、減肥餐、跑步機的照片，有人問：「能不能帶老潘一起減？」宣云回：「圖2、3就是給他減肥做的哈哈哈」。

宣云重回微博跟粉絲互動。（圖／翻攝自Luna宣云微博）

另有網友問：「潘胖胖跑了半小時嗎？」宣云說：「這是我走的半小時」，有人問：「你在減肥嗎？那麼瘦了還減肥」，宣云說不是她在減肥，暗示是潘瑋柏忙減肥，其他人打趣說：「好感人潘瑋柏嫁得好」、「謝謝你把他照顧的這麼好，嫂子」、「我家潘帥終於有人管了，嫂子辛苦啦，愛你們」、「妳又開始發博了，真開心」。

(中時新聞網)