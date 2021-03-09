民進黨立委王定宇，爆與小17歲的民進黨發言人顏若芳同居，對此，雙方先後出面澄清僅是房東與房客的關係。消息一出，引發各界討論，民調專家、台灣民意基金會董事長游盈隆也注意到此事，稱「這是一個不小的震撼」。

針對王定宇、顏若芳的同居疑雲，游盈隆今（9）日在臉書表示，「今天台灣的天空幾乎都籠罩在立法委員王定宇婚外情疑雲下，祝大家有美好的一天。」

游盈隆也坦言，「這是一個不小的震撼」，並在留言處表示，「希望這種震撼少一點比較好」。至於有網友提到，台南對於王定宇的品性評價有疑慮，游則回，「有影？那就糟了」。

針對王定宇、顏若芳的同居疑雲，游盈隆表示：這是一個不小的震撼。（圖／摘自游盈隆臉書）

對於同居疑雲，王定宇及顏若芳接受《ETtoday新聞雲》採訪時各自喊冤。王定宇稱僅是要在台北有個休息的地方，所以向顏分租一房，且太太也知情。顏若芳則稱，自己與父母同住，被拍到的住處有兩房一廳，其中一間房以每月8000元租給王定宇；至於《鏡週刊》影射的內容，實在是誤會大了。

據《ETtoday新聞雲》報導，顏若芳友人也透露，該房是顏與另一女姓友人合買的，對方公司在附近，平常也會住在那。對於週刊報導王一周過夜3至4次，甚至5次，顏若芳友人也幫忙澄清，表示根本沒有那麼頻繁。

(中時新聞網)