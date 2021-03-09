北部1對林姓兄弟為錢對簿公堂，哥哥稱贈與弟弟802萬餘元後，卻將他丟到急診室置之不理，不願幫繳醫療費，提告要求弟弟返還。台北地院認為，哥哥名下無財產、年邁身體不佳且無謀生能力，不太可能無條件送錢，「負擔贈與」給弟弟合情合理，既然弟弟未履行扶養義務，哥哥當然可撤銷贈與，要求返還802萬元，因此如數判准，可上訴。

哥哥提告主張，他自2011年起患有嚴重糖尿病，因未婚、膝下無子，2014年間與弟弟約定，他贈與802萬3090元，弟弟則要扶養他到生命終了，弟弟卻在2019年7月間將他棄置台大醫院急診室，不願為他繳納醫療費，他因此於2020年7月28日發存證信函表示撤銷贈與，故請求弟弟歸還贈與款項。

弟弟反駁，哥哥是請他代為保管錢，並於2019年7月間各贈與250萬元給他的2名子女，其餘302萬3090元則贈與給他，未附有任何條件，無《民法》「負擔贈與」問題，又哥哥自行斷絕聯繫，並非他不照顧，且哥哥當有高雄房屋的房租收入，並在養護中心接受照顧，請求並無理由。

法官傳喚兄弟倆的姊妹作證後，認定哥哥確實曾約定要弟弟扶養，且依常情無償贈與他人時，通常會對受贈者抱有某種期待，「負擔贈與」應屬常態，何況哥哥2016年後名下已無財產，又身體不佳、行動不便、無妻無子、年齡已67歲、無謀生能力，不太可能無條件送錢，故採信哥哥主張。

法官認為，弟弟未履行扶養義務，哥哥當然可撤銷贈與，並依不當得利規定請求弟弟返還；弟弟雖辯稱是哥哥斷絕聯絡，不可歸責於他，但撤銷贈與的讓當事人雙方利益狀態回到原點，無須考量有無可歸責事由，故判哥哥勝訴，弟弟應返還802萬餘元。

(中時 )