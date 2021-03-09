台派聯盟上午舉行「拆解蔣介石幽魅銅像，落實台灣轉型正義」記者會。與會的前國防部長、台灣聯合國協進會榮譽理事長蔡明憲提出2項訴求，要求蔡總統通令全國更改228受難者家族戶籍謄本記事內容，加註平反、回復名譽；他並嗆蔡總統缺乏魄力，拆除蔣介石銅像，「是妳說了算」。

台派聯盟上午呼籲執政黨，儘速徹底清理中國國民黨幾十年來在台灣這塊土地上的威權遺毒，還給台灣人乾淨不再有威權幽魅存在的空間。

而針對轉型正義議題，蔡明憲說，部分228受難者，即使在最新的戶籍謄本記事中，仍留有被槍決等字眼，有些戶籍滕本記事雖然用線塗掉，但仍看得出來寫著「叛亂通匪」，這是不完全的轉型正義，希望台灣228關懷總會等團體共同出聲，要求蔡總統、行政院長蘇揆、法務部長蔡清祥、內政部長徐國勇等人通令台灣因228被判死刑、無期徒刑等人的戶籍謄本都要改 最少要註記回復名譽平反，這是最卑微的訴求。

蔡明憲並對拆除銅像問題質疑，為何不能拆除？只有一個人能決定，就是蔡英文總統，只要蔡總統一句話「拆」，國防部、退輔會、教育部也好，就連國安局都會拆。

在扁政府擔任國防部長的蔡明憲也說，阿扁總統在2005年曾要求政府機構的銅像要拆， 他當時擔任副部長，2個月就拆遷200多座銅像，所以他要說「蔡總統拜託」，因為蔡曾說拆銅像「不是我說了算」，而他要說的是，拆銅像「是妳說了算」。

與會的北社等團體一致要求拆除蔣介石銅像，台灣聯合國協進會理事長塗醒哲也建議，中正紀念堂不應再供奉蔣中正銅像，應把紀念堂轉設成前總統李登輝圖書館，存放李登輝生平事蹟及各種著作。 可令設蔣介石「禍國殃民展示室」。

不過，公投護台灣聯盟總召蔡丁貴則說，蔡可以下令拆銅像，但她不敢做，因為她是中華民國總統，所以無法出手，要拆銅像還是要靠台灣人民走在前面。

(中時 )