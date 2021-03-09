美元指數過去1年來不斷下探，從102.992跌到89.209，台幣一度升到27.89元，創下23年盤中新高。財信傳媒董事長謝金河指出，美國知名學者曾預告美元再跌35%，他認為「不可能」，並表示金融市場瞬息萬變，沒有標準答案，更切忌鐵口直斷，還舉一位好友例子，因為太固執己見，後來操作外匯賠慘了。

耶魯大學教授Steven.Roach元月25日提到「美元的崩潰才要開始」，並指出，美國將面臨雙底的衰退，美元會再跌35%。

謝金河在臉書發文表示，這位美國著名經濟學家預告美元再跌35%的時候，美元指數是90.08，如果再跌35%，大約跌至50左右。對於這種說法，他認為不可能。

謝金河說，金融市場瞬息萬變，沒有標準答案，更切忌鐵口直斷。他舉例，1990年日圓兌美元升至79.95時，他有一位日本專家的好友，斬釘截鐵說，日圓兌美元會到一比一，這種說法嚇了他一跳，由於對方太固執己見，後來操作外匯賠慘了。

「最近金融市場又出現新的變化，聯準會（Fed）主席鮑爾説話沒有新意，造成美股4日重挫，老經驗的財長葉倫跳出來說債券殖利率上升是因為市場預期更強勁的景氣復甦，而不是預期通貨膨脹來臨，這個說法立刻讓道瓊工業指數大漲逾500點。」

他認為，如果葉倫看好美國景氣復甦，全力主導美元強勢，很可能改變美元一直以來的弱勢。最近大家注意到日圓已從102.6回貶至108.63，歐元從1.234跌至1.189，澳幣、紐幣、韓元也都出現回檔修正，看起來新台幣升值的壓力也可望紓解，台幣會在28元上下鞏固與整頓，擔心台幣急升的人可以喘口氣。

謝金河表示，疫情若受到控制，若拜登政府的1.9兆美元紓困方案過關，美國經濟對照去年的大衰退，今年成長力道會格外強勁，美元指數在90左右應該有強大支撐力。「沒有賣掉美元的，可以再等等！」

(中時新聞網)