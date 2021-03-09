台灣與帛琉旅遊泡泡大方向談妥，後續有望由雙方共同宣布好消息，使遭受疫情重創的旅遊業營運終見復甦曙光。旅遊股延續昨（8）日強勢表現，包括雄獅(2731)、易飛網(2734)、山富(2743)、五福(2745)、鳳凰(5706)在買盤敲進下同步放量強攻漲停，領漲觀光類股。

其中，龍頭雄獅股價盤中一度攻上漲停價100元，創2018年8月中以來2年7個月高點，早盤維持近9％漲幅。山富攻鎖漲停價24.75元，逼近2日觸及的25元、有望創下上市以來收盤新高。

鳳凰攻鎖漲停價42.4元，逼近2月底觸及的42.5元近14月高點。五福攻上漲停價26.05元，創2018年8月中以來2年7個月高點。易飛網攻鎖漲停價20.6元，逼近2日創下的20.7元、2年11月高點。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥8日表示，台灣及帛琉雙方均希望促成旅遊泡泡，大方向均已談妥，僅剩防疫、檢採等相關措施執行面。下午已與外交部及交通部討論研議初步方案，各部會將在本周確認細節，拍板後有望由台帛官方共同宣布好消息。

指揮中心指揮官陳時中則表示，由於帛琉目前並無疫情，因此將優先採「綠色通道」模式進行、朝更自由方式去開放，並首度鬆口指出，越南可能為下一個開放旅遊泡泡的國家。不過，目前將等正式開放帛琉旅遊泡泡後，才會再考慮開放其他國家。

(時報資訊)