巴克萊信用卡公司（Barclaycard）9日表示，近期來基本上都在鎖國的英國，消費者2月支出大幅減少。不過，好消息是對景氣復甦信心，則來到12個月新高。

巴克萊信用卡公司指出，2月消費者支出年減13.8％，與元月重挫約16％差不多。

同期，許多生活必需品支出卻增加5.3％，尤其是線上購物出現激增現象。因為目前許多公司行號仍未重啟營業，故非必需性方面的支出大減22.1％。

英國景氣受到新冠疫情重擊，2020年經濟成長出現30多年來最大衰退後，從目前至六月底，社交限制可望逐步放寬的英國社會，預料景氣將強勁反彈。

巴克萊信用卡公司調查顯示，民眾對整體經濟信心度提升了4個百分點至28％，並到達2020新冠疫情爆發後以來最高水位。這些民眾中，有許多都是被迫待在家中無法外出消費。有五分之一的人表示，將要把疫情期間存下來的錢用來花在度假上，也有13%要打算大花特花，好好犒賞自己一番。

英國央行也正在計算，這些家戶省下的錢重新外出消費時，可為經濟成長增添多強反彈力道。

英國零售協會（BRC）9日也公布，2月英國家庭花在購買用品上年增1%，超出過去三個月的平均增幅0.6%。截至2月前三個月，食品銷售增7.9％，但非食品的銷量卻降5.5％。

(時報資訊)