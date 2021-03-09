中正紀念堂轉型議題延燒已久，但轉型規劃卻遲未出爐，今(9)日獨派團體赴立法院舉行「拆解蔣介石幽魅銅像，落實台灣轉型正義」記者會，一度與警方爆發推擠衝突，也讓轉型議題再度發酵。文化部強調，「中正紀念堂轉型一定要往前走」，文化部現正採取階段性轉型方式，並持續與各界充分溝通，凝聚第二階段轉型實施方案。

文化部長李永得去年指出，希望今年即能推出中正紀念堂轉型草案。今年1月則曾提及「中正紀念堂抗議者立場已趨近溫和，不強烈主張拆除銅像」，文化部會客觀展現歷史真相。2日後便引來抗議者赴中正紀念堂向蔣介石銅像砸蛋。

文化部表示，文化部自106年起即展開中正紀念堂轉型的社會討論工作，包含組成專家諮詢小組、建置轉型資訊平臺網站、藝術策展、完成辦理12場審議式民主願景工作坊等。過程中，社會各界就未來轉型方式提出許多建議，而中正紀念堂的轉型，不僅是空間轉型，更涉及組織轉型，文化部後續將以民主法制程序持續推動。

文化部表示，為積極回應各界意見，文化部自去年起，已在中正紀念堂展開第一階段轉型工作，包含導覽摺頁改版、加入轉型正義與人權觀點的多元導覽、轉型正義與檔案史料展及相關研習活動策劃等，將與國家人權博物館及二二八事件紀念基金會等合作策辦政治受難者藝術創作展，以及籌劃檔案史料展，期盼以客觀、多元的角度，呈現歷史真相。

此外，有關外界關注三軍儀隊派駐一事，文化部也說，會持續偕同促轉會與國防部及社會溝通，尋求合適方案。

文化部強調，中正紀念堂轉型需要聆聽及尊重各種意見，文化部在進行第一階段轉型工作的同時，仍然會持續進行更多的社會討論及對話，以凝聚第二階段的轉型方案共識。

(中時 )