以體驗台灣生活聞名的韓國網紅「金針菇」，常常在YouTube影片中介紹台灣小吃，沒想到因為說了一句「宜蘭是台北的後花園」被罵爆，在地人透露，這句話是很多宜蘭人的地雷，因為宜蘭並不想當哪個縣市的附屬。

YouTuber金針菇在《百年老店系列》影片中，介紹7間傳承100年的宜蘭特色老店，強調好多好吃又跟台北、基隆不一樣的神奇美食，並建議大家下次去宜蘭可以跟著她踩點。但由於她在口白中不小心說了一句「宜蘭是台北的後花園」，沒想到影片播出後被許多宜蘭人罵爆。

傳承100年！第一次吃宜蘭才有的7間特色老店【百年老店系列#3】｜韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸

對於常被稱為「台北的後花園」，不少當地人怒喊：「宜蘭縣就宜蘭縣，並不是那個縣市的附屬」；還有自稱宜蘭人的網友解釋，不要說宜蘭人玻璃心，很多在地的宜蘭人，現在假日都不敢再開車上街，房價上漲到讓人買不起，物價也隨著外來的影響而高漲。

在地人不滿這些原本生態該有的平衡，已經被改變太多，並且影響到他們的生活，「因為你們不是我們，不懂可以理解，但互相尊重真的不難」；但也有人認為其實沒那麼嚴重，輕鬆看待就好，就像也有人會說「台北的天龍國是xx區」一樣。

事後金針菇道歉，表示因為沒有做好功課，以致於口誤的部分造成大家困擾，她已刪除引起爭議的話，並將影片下架重新上傳，之後拍攝影片時會更加注意。

對於金針菇知錯能改的態度，也獲得不少網友讚賞，紛紛回應「竟然因為一句口誤重新上架影片，太有心了，沒愛錯人」、「菇菇沒關係，人總會有不小心犯錯的時候，而且你也是無意的，希望你可以繼續加油！」

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(中時新聞網)