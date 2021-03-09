你有沒有曾經，想要找一個機會，與山單獨相處。不論是走在山林的步道，或是在山頂上的咆哮，仿佛都讓自己更靠近山一點，但其實，山是需要慢慢尋訪、靜靜對話的，對原住民來說，山是大地的祭壇，既神聖又受人景仰，平凡的假日想要來點深度文化之旅，就跟ReadyGo一起走進不老部落，揭開有著泰雅族不老傳奇的神秘面紗吧！

要了解一個文化，第一個學的肯定是語言，「BulauBulau」在泰雅語有「閒逛」之意。​意旨在從飲食居住到人文祭典，從自然景觀到動植物生態，不老部落丰姿漸次綻露，絕對值得您BulauBulau一番。想要進到不老部落，需要先到官網報名「部落一日遊TOUR」，畢竟山上也是他們生活的地方，控管人員進出除了 可以確保整個團的品質，也不會隨便打擾到本就住在那兒的人的生活。

部落一日遊行程

人文生態

因為交通不方便，進到部落的過程，需要四輪傳動的吉普車接駁，也讓這個部落更增添了一些神祕感，即便如此，還是吸引許多人造訪。據說，沿途除了有寒溪吊橋還有補捉雞的陷阱，透過原住民夥伴的介紹，能順便認識野外狩獵技巧呢！

IG @april_annann（圖／ReadyGo提供）

IG @boychow（圖／ReadyGo提供）

IG @boychow（圖／ReadyGo提供）

自給自足的生活

小山丘的地形適合規劃成耕作、釀酒、狩獵、住宿、飼養家禽等不同區域，部落會依農作生長和季節景觀去調整導覽的路線，因此不同時節來，可以看到不一樣面貌。當然還有不能少的，就是原住民自己種植的小米，並且經過繁複工法發酵釀製成的小米酒，淡黃色的酒，口感滑順清甜、餘韻回甘，是會讓人留連忘返的味道！

IG @green.remedies_（圖／ReadyGo提供）

（圖／ReadyGo提供）

來到住宿區，更是令人羨慕的居住環境，房間好似國外鄉村的小木屋一樣美。除了窗戶、鐵架、玻璃之外，其他都是利用當地的石頭、木材、竹子建造而成，完全融入在綠樹與群山的懷抱中。屋頂綠油油一片是鴨趾草，夏天可以自然降溫；冬天則能運用房子方位和大片的玻璃窗將陽光引進屋內，若不是沒有住宿體驗，不然真想愜意的享受山居歲月。

（圖／ReadyGo提供）

（圖／ReadyGo提供）

IG @amily.travelnote（圖／ReadyGo提供）

IG @amily.travelnote（圖／ReadyGo提供）

獨特編織技藝

編織工藝是不老部落的傳承重點之一，部落平時就由耆老教導年輕女性織布，編織區裡，擺設了好幾台古老木製器具，有紅、黑、白等顏色，也穿插時下流行的繽紛色線。純手工製作的飾品雖然費時費工，但經過隨著雙腿屈膝、伸直的動作交替，更交織出部落女性的創意巧思。

IG @winter21230（圖／ReadyGo提供）

不老部落一日遊絕不是印象中上山跟著原住民吃山豬肉喝小米酒這樣刻板的活動而已，而是一個體驗原住民生活日常，認識他們的傳統，看他們如何把古老的文化重新消化再創新，當然！也不會少了享受美食和載歌載舞的一日深度之旅，假日不想在家那就一起上山體驗吧！

不老部落

地址：宜蘭縣大同鄉寒溪村華興巷46 號

電話：(03)961-4198、0919-090061

遊程：早上10:00 至下午16:00，每週日、一休

網站：不老部落

費用：2,800 元／人

備註：採預約制，每天只接受30人，無接待16歲以下孩童。

(本文由ReadyGo授權提供)

(中時新聞網)