義大利2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情今天來到一個暗黑里程碑：病歿人數破10萬人。由於境內變種病毒傳播，導致新一波疫情爆發，當局警告住院人數創新高，局勢正再度惡化。

法新社報導，義大利不過一年前成為第一個受到COVID-19衝擊的歐洲國家，衛生當局今天宣布新增318人病歿，使得染疫病故人數來到10萬103人。

義大利成為全球第7個染疫病歿人數超過10萬的國家，在此之前是美國、巴西、墨西哥、印度、俄羅斯與英國。

根據路透社，義大利自疫情爆發之初到5萬人病歿，中間歷經9個月；但從5萬人到10萬人病歿，僅歷時3個半月。

感染人數上週比前一週高出23%，衛生官員警告，傳染力更強的英國變種病毒株正在義國傳播，導致新一波感染人數飆升。

總理德拉吉（Mario Draghi）坦言情勢更加惡化，但表示政府正「大舉加快」疫苗接種計畫。

上月甫上任的德拉吉今天首度公開發言，他說：「疫情還沒結束，但隨著疫苗計畫加快進行，距離走出疫情不會太遙遠。」

和許多歐洲國家一樣，義大利很晚才展開疫苗計畫，主因是藥廠延後交貨、導致疫苗短缺。

截至今天上午，擁有6000萬人口的義國僅有165萬人打完完整的兩劑疫苗。當局正考慮改變疫苗策略，優先讓多數人打第一劑，而不是儲備第2劑。

(中央社)