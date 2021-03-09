109學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級決賽將在3月20、21日於台北小巨蛋開戰，大會闊別一年重新開放球迷入場觀看決賽階段的對決，本周五（3月12日）中午12點起於拓元售票系統開放球迷索票。

決賽兩天賽事各分上、下半場（10點、12點為上半場／17點、19點為下半場）場次供索票，當日兩場次間清場時，工作人員會進行全場大消毒；20日4場賽事為10點女子四強賽世新大學對上佛光大學、12點男子四強賽政治大學與健行科大碰頭、17點女子四強賽文化大學對戰台灣師大、19點男子四強賽世新大學對決義守大學；21日上半場進行女、男子組季軍賽，下半場為最終冠軍賽。

本屆UBA決賽自3月12日中午12點起於拓元網站開放線上索票，每一個帳號在上半場或下半場次最多可索取2張票券，成功索票後，要在3月14日23點59前至全台ibon機台完成領取實體票券，領票時球迷需自行支付30元手續費，未於規定時間內領取實體票券者、視同放棄，系統將進行清票，釋出未領取之票券，並於3月15日中午12點再次開放線上索票。

近年富邦人壽UBA賽事精彩度、收視率與觀賽人數逐年成長，自106學年度起前進小巨蛋舉行決賽，連續兩年冠軍賽門票皆在五分鐘內被索取一空，上學年度賽事因疫情影響「閉門」開打，今年盼全台球迷重返球場，一同享受大專籃球熱潮；此外，電視轉播將由MOMOTV（75台）與民視第一台（151台）聯合播出，網路直播可鎖定LINE TODAY，MOD設有UBA專區，Hami Video亦提供LIVE的4D全視角體驗，賽事結束後球迷可立即透過YouTube SSUtv頻道觀看重播，今年男、女兩場冠軍戰還將在國際大學運動總會的OTT平台「FISUtv」推出英語轉播，服務海外球迷。

(中時 )