「鼾聲如雷」並不只是一種形容詞。曾有研究指出，一個人的打呼聲，嚴重的可以高達80分貝，就像是公車經過或是猛烈的喇叭聲，是非常令人焦躁的噪音。如果枕邊人每天晚上都如此疲勞轟炸，實在難以度日。醫師指出，每天打鼾的人，高血壓的機率是正常人的3倍，合併心臟病的機率是正常人的4倍。其中，打鼾的人有10～15％合併睡眠呼吸中止症候群，「在睡夢中被死神掐住脖子的人」是醫界對重度打呼、睡眠呼吸中止症者的形容。

《健康療天室》第16集 鼾聲大作猶如交響樂 老公打呼到我好想離婚！

●為什麼會打呼？

台北慈濟醫院耳鼻喉科主治醫師許瑛倢指出，躺臥的姿勢，會呼吸道變狹小，當呼吸進去的空氣經過狹窄的氣道，快速的空氣流動就會造成周圍軟組織的震動，就是鼾聲。有時候感冒鼻塞或是很累的時候也會打呼，這是正常現象，但一周超過4天以上有打鼾就要小心是否有呼吸中止症的問題。

●這種臉型 一看就是打呼王？ 立馬阻鼾聲 一個動作試試看

許瑛倢醫師指出，雖然打鼾有許多影響原因，但從臉型也能看出呼吸道的是否暢通。她也提供當另一半鼾聲震天時，一個小動作不但能協助打呼者呼吸較為順暢，也能有效降低音量。完整內容都在《健康療天室》第16集:鼾聲大作猶如交響樂，老公打呼到我好想離婚！

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(中時新聞網)