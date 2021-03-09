民進黨萊豬表決時跑票的立委江永昌，今天在立法院質詢行政院長蘇貞昌時，拿出「大潭藻礁尊重公投，深澳電廠不能回頭」的標語，並問蘇貞昌，2018年當時停止擴建深澳電廠公投，政府在三接跟深澳電廠之間做了取捨，那這次公投前是否還會有取捨？蘇貞昌強調不會有重啟深澳擴建的事。

蘇貞昌對於三接天然氣接收站的爭議，一直強調「不是經濟跟環保的對抗，而是環保和環保的抉擇」，江永昌質疑，環保對環保已經不是第一次，2018年的公投就是如此，當時大潭的環評過了，所以在公投之前行政院就宣佈停止擴建深澳電廠，這次不會再走回頭路吧？當時停止擴建是顯示重視民意，這次會不會在公投前也有取捨？

蘇貞昌回應，有關深澳電廠擴建已經在2018年公告廢止，政府政策一直都是「以氣代煤」，要早日減少燃煤，就要用天然氣，興建三接就是希望早日用天然氣取代燃煤，早日減少燃煤，不會有重啟擴建深澳電廠這樣的事。

江永昌強調，當時深澳電廠可以停止擴建是因為還有三接的選項，那麼這次珍愛藻礁公投，「你的選項又是什麼？」公投過或不過有沒有準備？蘇貞昌說，政府努力不傷害藻礁，也努力要維持民生、科學園區、工業各方面穩定供電，節能減碳也都努力做，已經請相關部會把資料跟人民報告，讓人民在做抉擇的時候都能了解全盤資料。

江永昌說，公投是很重大的事，如果通過的話，要有能源的備案。蘇貞昌說，政府希望有綠能、希望要「以氣代煤」，如果不能順利興建三接，那勢必又要用其他地方的電，比如南電北送、中電北送等等，也勢必減緩政府減煤的計畫、減煤的速度，這是大家必須一起面對的，大家都是生死與共，要一起面對問題，看怎樣做明智的抉擇，努力既能保護藻礁到最少傷害，又能穩定供電。

(中時 )