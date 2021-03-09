知名品牌多芬所屬的聯合利華公司將移除旗下美容與個人保養產品上的「正常」（normal）字樣，並且停止利用數位修圖調整廣告中模特兒的身形與膚色，致力促進包容性的理念。

路透社報導，跨國消費品生產商聯合利華公司（Unilever）總部設在英國倫敦，是全球數一數二大的廣告客戶。聯合利華先前一些廣告活動面臨反彈聲浪，公司試圖採取行動平息爭議。

聯合利華子公司印度斯坦聯合利華去年年中宣布拿掉旗下美白產品Fair & Lovely品牌的Fair（白皙）字樣。Fair & Lovely因助長與深色肌膚有關的負面刻板印象而遭抨擊。

去年下半年，一則涉歧視的廣告招致批評，迫使聯合利華在南非零售商店下架所有TRESemme美髮產品10天。

更早之前在2017年，公司旗下品牌「多芬」（Dove ）在臉書刊登使用多芬沐浴乳後從黑人變成白人的廣告，引爆種族歧視風波，多芬急忙將廣告下架並道歉。

如今聯合利華進一步採取行動，公司美容和個人保養部門主管詹恩（Sunny Jain）告訴路透社：「我們知道光是移除『正常』字樣無法解決問題，但我們相信這是讓美容定義更具包容性的重要一步。」

全球有上百個聯合利華品牌將不再用「正常」字眼來形容膚質或髮質，到了明年3月會改以「白髮」或「保溼」等字眼來形容洗髮精或乳液功效。

聯合利華表示，公司調查全球約1萬人的意見結果顯示，一半以上受訪者覺得用「正常」來形容頭髮或皮膚讓人覺得被排斥，而7成受訪者說廣告中用這個詞有負面影響。

公司也表示會停止利用數位修圖調整自家廣告中的模特兒身形、身高、比例和膚色等，這個做法也適用旗下所有品牌付錢請網紅代言的廣告。多芬2018年就已開始這樣做。

(中央社)