台積電南科擴廠，預拌混凝土廠國產(2504)新市廠與台南廠協同作業，撐起台積電的大量澆築需求，去年新市廠在公司的28座廠區中榮登出貨與毛利雙冠王！而隨著南高區日益增加的重大建設及科學園區成形，國產建材實業除了目前的南台灣8廠，也在台南仁德購地籌辦新廠，未來不僅可與台南、新市廠靈活調度，也可往南支援高雄的大湖、岡山、仁武廠，以區域聯防優勢，優化區域協同作業的瞬間高供應能力，達到大南方策略布局，將有助於未來大台南、高雄地區的產能提升。

隨著高雄捷運紅線北延、台南鐵路地下化，台南、高雄兩大都會區縫合，加上南科台積電、路竹科華邦電、楠梓加工區日月光集團，以及新開發的橋頭科學園區，讓半導體聚落成形，串聯成南台灣科技廊道，面對高科技廠房、公共建設、房市等龐大混凝土需求，國產努力增加南區的產能。

受到台積電在南科擴廠、半導體產業的群聚效應，不僅帶來龐大的就業機會，也帶旺台南房市熱絡發展，周遭包括善化、新市、永康一帶，房價從每坪15萬飆升到28萬元，幾乎是翻倍漲，土地移轉方面則以安南區最熱門，以7,681筆成為台南去年交易量冠軍，在台積電擴廠效應發威下，不僅鄉村走向都市化，發展出華廈大樓建築，台南市政府也積極建設北外環道路，讓往來南科的交通更方便。

為確保原料供應，國產以大溯源管理嚴格把關，保持膠結材與砂石的最高庫存量，並由科技調度室掌握精確配比與生產流程。尤其台積電廠房為了搶時間，必須短時間內大量、同步進行澆築，一晚最多供應到3,500立方米，今年的挑戰是分區澆築、頻率增加，找來5間營造廠同時灌漿，一個晚上得出動10～14台混凝土壓送車，瞬間出貨量相當大，很少廠商有能力供應，而國產靠著科技行控，每一台混凝土車都有GPS定位與即時影像系統，才能達到快速配送的需求。

(時報資訊)