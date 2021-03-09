是方(6561)2月營收年成長10.94%、月減少1.08%，今年雲端產品組合持續優化，且網路數據服務也積極和東南亞電信商談合作，計畫延伸傳輸節點，全年獲利將維持10%穩定成長。

是方受惠IDC、雲端產品持續穩定成長，是方2月營收2.28億元，年成長10.94%、月減少1.08%，累計1~2月營收4.58億元，年增加13%。

是方產品組合持續優化，主因包括高毛利率的雲端服務業務營收在去年第四季營收占比達14.4%，優於預期，是方2021年將受益混合雲、多雲快速直連及儲存服務需求的成長，是方利用CCX雲端交換中心串連企業和雲服務業者(如亞馬遜的AWS與微軟的Azure等)，結合是方雲端運算儲存中心，提供台灣客戶多雲快速直連及儲存服務，將持續受惠後續混和雲成長商機。是方也將APP雲服務逐漸推廣至智慧製造、企業商務、IoT、智慧健康等領域，其中，智慧健康雲APP目前和母公司中華電(2412)、AI數據中心等合作，做健康雲平台，並和穿戴裝置廠商與健檢業者合作，自去年下半年推出產品上市後，已累積約5000個客戶，看好新創應用將持續堆疊營收，成為2021年雲端應用營收成長助力。

此外，是方積極和東南亞電信商談合作，計畫延伸傳輸節點，包括越南、菲律賓、印度、新加坡、泰國、馬來西亞，未來計畫涵蓋東南亞11國共600G的傳輸頻寬，效益將逐月顯現，也將推升2021年數據網路服務營收。

(時報資訊)