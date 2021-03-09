立法院昨天進行委員會召委選舉，民眾黨選擇和民進黨合作，並非之前外界熱議的藍白合，國民黨主席江啟臣今天對此表示，本來就沒有藍白合這件事；每個政黨都有自己的戰略目標、利益，能合作就合作，不能合作也不能強求，
立法院昨天進行召委選舉，扮演關鍵少數的民眾黨，最終在經濟、教育、衛環委員會表態支持綠營，民進黨則在交通支持邱臣遠任召委，不過，由於藍營籤運佳，仍守住7席召委，民進黨僅獲8席。
江啟臣上午赴中選會遞交「反萊豬」、「公投綁大選」雙公投連署後，受訪表示，召委選舉從以前開始，就跟各黨團，尤其在野黨團，都會有不一樣的討論，能合作就合作，而本來就沒有藍白合這件事情。
江啟臣說，上次他就說過，和民眾黨主席柯文哲同台只是單純論壇，大家要過度解讀他也沒辦法，現在事實證明如此，而政黨之間的競合很正常，每個政黨都有自己的戰略目標、利益，甚至像召委選舉、法案合作，國民黨的態度都是開放，能合作就合作，不能合作也不能強求，大家本來就有自己的利益與想法。
(中時 )
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