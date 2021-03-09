新冠肺炎造成全球嚴重的公衛事件，為降低感染率，「零接觸」的防範措施成為新主流，卻也衝擊諸多企業的經營策略，影響品牌和消費者間的距離。

隨著許多品牌的實體活動被迫轉至線上，勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所今（9）日發布《2021全球行銷趨勢：聚焦核心價值》報告指出，疫情期間有近五成的品牌舉辦更多線上活動和線上研討會，疫情也使業者更積極拓展數位生態系統，也加速從組織內部建立競爭優勢和重新調整基礎設施的腳步，以回應最迫切的社會需求。

勤業眾信建議「敏捷式行銷、強化人性體驗和企業永續經營」三價值，將有助業者在疫情包圍下，仍可持續提高消費者參與度、留住人才和強化企業對社會的影響力。

勤業眾信聯合會計師事務所風險諮詢服務部資深執行副總經理溫紹群表示，在疫情爆發後，幾乎所有高階主管的信心指數明顯下降，CEO對職場影響力和推動策略的影響力信心指數，從2019年的55％下降至35％；但對消費者而言，疫情促使自己對熟悉的品牌寄予更高的期望，近八成受訪者表示可舉出特定品牌應對疫情的正向作為，有效提高約兩成受眾品牌忠誠度。

在數位應用方面，超過七成的受訪者表示，被能加深與他人間連結的數位解決方案吸引。溫紹群提醒，在當前混亂的時局中，一般大眾轉為以品牌做為選擇依據，並願意以行動支持可回應其迫切需求之企業，故企業領導人應思考回應消費者的需求方式，隨市場趨勢和需求即時調整業務模式，從而促進與所有利害關係人間的「人際連結」。

(工商 )